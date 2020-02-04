Астрахань, , 13:39 — REGNUM В Астраханской области в отношении директора фирмы ООО «КГК» и руководителя ООО «Марис» возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору». Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ, они подозреваются в уклонении от уплаты налогов на сумму более 40 миллионов рублей.

По версии следствия, директор ООО «КГК» (компания занимается строительством водных сооружений) с 2017 по 2019 год сотрудничал с директором ООО «Марис». Тот в качестве посредника нашёл компанию, с которой был заключён договор на покупку оборудования по завышенной стоимости.

Согласно документам, на закупку было потрачено более 296 миллионов рублей, хотя на самом деле стоимость оборудования составила 81 миллиона рублей. Благодаря этому директору «КГК» удалось заплатить в качестве налогов на 40 миллионов рублей меньше. Сейчас следователи выясняют подробности этого преступления.