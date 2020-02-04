Сеул, , 13:44 — REGNUM Из-за распространения пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, авиасообщение между Южной Кореей и Китаем сократилось примерно на 36%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, южнокорейские компании отменили 38 из 104 рейсов в Китай.

Известно, что компания Korean Air приостановила или сократила частотность выполнения полётов по 28 из 31 маршрутам в Китай, Asiana Airlines — по 4 из 28 маршрутов, Eastar Jet — по 3 из 7 маршрутов, Jeju Air — по 10 из 16 маршрутов, T’Way Airlines, Air Seoul и Jin Air — все маршруты.

Компания Air Busan приостановила 7 из 9 маршрутов в Китай, а частотность выполнения рейса Пусан — Яньцзи сократила с шести до двух раз в неделю.

Эксперты предполагают, что коронавирус 2019-nCoV нанесёт по отрасли авиаперевозок больший удар, чем вспышка острого респираторного синдрома SARS в 2003 году.