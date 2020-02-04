Вашингтон, , 13:26 — REGNUM Около $5 млрд выручки получила компания Google за счёт своего видеохостинга YouTube за последние три месяца 2019 года. Это следует из финансового отчёта, который выпустила владеющая Google компания Alphabet.

Экономисты Google впервые указали, сколько денег приносит крупнейший мировой видеохостинг. Известно, что в 2006 году Google выкупила YouTube за $1,65 млрд, что теперь соизмеримо с месячной выручкой от работы хостинга.

В 2019 году только на рекламе видеохостинг заработал $15 млрд, что составляет около 10% от общей выручки. Относительно 2018 года заработок YouTube вырос на 36,5%.

Вместе с тем компания Facebook зарабатывает в 5 раз больше YouTube, а видеосервис Twitch — в шесть раз меньше. Более 20 млн человек ежемесячно платят за дополнительные возможности в рамках подписки YouTube Premium, столько же пользуются платным сервисом YouTube Music, однако выручка от подписок входит в другую категорию отчётности.

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