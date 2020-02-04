Москва, , 13:13 — REGNUM Законопроект, направленный на уточнение правил обращения органов Пенсионного фонда РФ на местах в суд за взысканием, правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

Речь идет о случаях неуплаты страхователем финансовых санкций по требованию территориального органа ПФР — по действующим нормам, ПФР в таком случае взыскивает сумму финансовых санкций в судебном порядке. Правительство предлагает изменить такие нормы.

В частности, правительство предлагает установить, что территориальные органы ПФР могут обращаться в суд за судебным приказом на взыскание только в случае, если речь идет о сумме более 3 тыс. рублей. Таким образом, в случае, если речь идет о меньших суммах, то у территориального органа ПФР не будет необходимости обращаться в суд по взысканию «незначительных сумм». Суды же, в свою очередь, получают право не рассматривать подобные дела.

Новый механизм сократит трудозатраты как судов, так и территориальных органов ПФР, а также уменьшит расходы на мероприятия по взысканию платежей, отмечают авторы инициативы.