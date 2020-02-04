Москва, , 13:11 — REGNUM Даже без паники из-за новостей о коронавирусе на рынке нефти наблюдался бы заметный профицит. Об этом 4 февраля заявил начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев в эфире телеканала «Россия 24».

«Прогнозы Международного энергетического агентства говорили о том, что в первом полугодии 2020 года может образоваться локальный повышенный, довольно заметный профицит на рынке нефти. Более чем 1 млн баррелей в сутки. Пока что мы видим, что эти прогнозы сохраняются», — заявил Бушуев.

В начале января цена за баррель нефти превышала 70 долларов, однако эксперты рассматривали этот повышенный спрос как спекулятивный. В результате произошла корректировка, и сейчас цена опустилась до 54,7 долларов.