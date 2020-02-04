Москва, , 13:08 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об интернет-агрегаторах, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

Правительство РФ наделяется правом издавать для владельца агрегатора правила, обязательные при заключении и исполнении публичных договоров (договоров розничной купли-продажи, энергоснабжения, договоров о выполнении работ и об оказании услуг), в том числе при осуществлении продажи товаров дистанционным способом.

Ранее был законодательно закреплен правовой статус «владельца агрегатора информации о товарах (услугах)» — введен в правовое поле новый субъект правоотношений на потребительском рынке, определены требования к деятельности данного субъекта, установлены его обязательства и ответственность за нарушение прав потребителей.