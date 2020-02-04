Москва, , 12:56 — REGNUM Главный драйвер снижения нефтяных цен в последние дни — китайский коронавирус, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Новый вирус уже привёл к сокращению спроса на чёрное золото в Китае примерно на 20%, и на 3% — в мире, по сообщениям Bloomberg. При этом цена Brent с 20 января упала на 18%, с $66 до $54, с «опережением».

Однако есть сейчас и позитивные новости для рынка. Эксперты стран ОПЕК+ в эти дни рассматривают возможность проведения экстренного заседания уже в феврале в связи с падением нефтяных цен.

На нём предполагается рассмотреть вопрос о дополнительном сокращении добычи странами-экспортёрами. Китай объявил о мерах по вливанию в экономику дополнительных сумм стимулирования на $21,7 млрд для стимулирования производства, что может повысить и спрос на ресурсы.

Кроме того, падение цен на нефть последних дней было слишком резким. Всё это приостановило 4 февраля снижение котировок Brent, которые остались выше $54.

Соответственно, можно предположить, что сегодня, 4 февраля, цены останутся в диапазоне $54,10 — 55,20», — полагает эксперт.

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