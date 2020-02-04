Москва, , 12:51 — REGNUM Обновив 3 февраля двухмесячные минимумы, рубль пытается реабилитироваться. После вчерашнего отката российская валюта открылась 4 февраля гэпом вверх и проталкивает доллар вниз, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Впрочем, поползновения выглядят слишком скромными, чтобы говорить о переходе в режим восстановления. Отскочив от уровней в районе 64 руб., пара тестирует зону 63,40 руб., удерживаясь над 100-дневной скользящей средней, которая выступает в роли ближайшей поддержки.

Локальная коррекция рубля обусловлена локальной перепроданностью в сочетании с откатом нефтяных котировок, которые слегка отошли от 13-месячных минимумов под отметкой $54. При этом на рынке нефти покупки осуществляются в сдержанном и осторожном режиме, что неудивительно, учитывая сохраняющуюся угрозу возобновления бегства от рисков.

Также давление на доллар ограничивает остаточный эффект от вчерашних неожиданно сильных данных по деловой активности в производственном секторе США, где индекс вернулся выше «водораздела» 50 пунктов.

В ближайшей перспективе котировки, скорее всего, обоснуются в диапазоне 63−64 руб., причем риск пробоя верхней границы сохраняется, но выглядит не таким высоким в свете грядущего заседания технического комитета ОПЕК+, на котором могут прозвучать заявления, способные помочь нефтяным ценам восстановиться от минимумов.

В этом контексте при условии реализации позитивного сценария на рынке черного золота не исключены более смелые попытки коррекции рубля, особенно после пробоя вышеупомянутой скользящей средней», — считает эксперт.

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