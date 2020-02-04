Москва, , 12:51 — REGNUM Эпидемия коронавируса вызвала не только шок на финансовых рынках, но уже отражается и на реальном секторе — в частности, на физическом рынке нефти. Об этом 4 февраля заявил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко в эфире телеканала «Россия 24».

«Ситуация с коронавирусом начинает влиять на физический рынок нефти. Уже сейчас падают авиаперевозки, будет падать спрос на керосин, судя по всему, будет падать спрос на грузовые перевозки, что приведёт к падению спроса на дизель и на бензин», — заявил Маринченко.

С точки зрения спроса и предложения нефти, Китай представляет собой один из ключевых рынков в мире. По объёму потребления он занимает второе место после США — 14 млн баррелей в сутки. По темпам прироста потребления же Китай уже занял первое место — нефтяной рынок растёт за счёт Поднебесной.

Из 14 млн баррелей нефти, потребляемой в Китае, почти 10 млн — импортные. Из них 15% приходит в Китай из России. По данным Bloomberg, сейчас спрос в стране резко упал, на местных НПЗ наблюдается перепроизводство.