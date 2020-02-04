Москва, , 12:41 — REGNUM Ростех представил салон самолета МС-21 (магистральный самолет XXI века) повышенной комфортности для пассажиров. Презентация опубликована в интернете, сообщили в Госкорпорации.

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Проход между креслами в салоне самолета МС-21 в зависимости от их типа составляет от 50,55 см до 57,15 см. Большие иллюминаторы значительно увеличивают естественную освещенность салона.

Давление воздуха в салоне МС-21 приближено к естественному, что улучшает микроклимат. Есть три зоны регулирования температуры воздуха. Установлены биологические фильтры и система увлажнения воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет МС-21−300 с комфортабельным пассажирским салоном впервые был представлен на МАКС-2019. Лайнер получил позитивные отзывы специалистов.

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