Москва, , 12:39 — REGNUM

По итогам второго блока тестирования, где оценивались компетенции конкурсантов, определились 1500 потенциальных полуфиналистов конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы. Для выхода в очные полуфиналы каждому из них предстоит загрузить в личный кабинет на сайте конкурса проект в сфере индустрии гостеприимства.

«Тест компетенций оценивал предпочитаемые стили поведения участников на работе. Конкурсантам было предложено работать с парами утверждений, каждый выбирал то утверждение, которое наиболее точно его описывает. В рамках теста участнику начислялись баллы за каждый выбранный им вариант ответа, который относится к определенной компетенции. Данный тест был разработан опытными специалистами с целью выявления наиболее развитых управленческих компетенций», — уточнил руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Участники, успешно прошедшие дистанционный этап, отправятся на полуфиналы в 9 городов России: Сочи, Тула, Пятигорск, Самара, Ялта, Уфа, Салехард, Калининград и Иркутск.

«1500 участников успешно завершили второй блок тестирования. Часть из них находятся в листе ожидания, так как для выхода в полуфинал им необходимо загрузить проект. Средний возраст участников — 34 года, из них 63,5% девушек, мужчины составляют 34,5%. В полуфиналы конкурса пройдут 1120 человек, — рассказал руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин, — Конкурсный проект, относящийся к индустрии гостеприимства, потенциальные полуфиналисты могут загрузить в личном кабинете до 10 февраля (участники полуфинала «Олимпийский» до 7 февраля). Свои проекты участники представляют в виде презентации».

«Абсолютными лидерами по числу участников, успешно завершивших второй блок тестирования, стали Москва (90 человек), Краснодарский край (73) и Башкортостан (70), — отметил президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства, наставник конкурса, генеральный директор курорта Mriya Resort & Spa Грант Бабасян, — Из 1500 человек мы уже сейчас, в рамках полуфиналов будем выбирать кадры для себя и партнеров конкурса. Уровень участников очень высокий, тем интереснее будет проходить «Битва мастеров».

В Дальневосточном Федеральном округе тройку лидеров сформировали республики Саха-Якутия (12 человек) и Бурятия (11 человек), еще 11 участников представляют Приморский край.

В СФО первыми стали жители Алтайского края — 15 человек. На втором месте представители Кузбасса — их 14. Третье место делят между собой Томская и Иркутская области и Республика Алтай — отсюда предварительно проходят в полуфиналы по 9 человек.

На Урале самые активные регионы — Ямал (28 человек), Свердловская и Челябинская области (19 и 18 участников соответственно).

В Поволжье безоговорочным лидером остается Башкортостан — его представляют 70 участников. На втором месте Самарская область — 24 человека, на третьем Татарстан — 21 участник конкурса, успешно завершивший тестирование.

На Кавказе тройка лидеров выглядит следующим образом: на первом месте Ставрополь (47 участников), на втором — Дагестан (14), третьей стала Северная Осетия (8 участников).

В ЮФО первым по числу участников стал Краснодарский край — его представляет 73 человека, вторым идет Крым с 62 участниками, третьей стала Ростовская область — её представляет 31 участник.

В СЗФО традиционно наиболее активен Санкт-Петербург — 60 участников. На втором месте Калининградская область — её представляют 19 человек. Третьей стала Ленинградская область — оттуда 8 участников.

В ЦФО абсолютное большинство участников из Москвы — 90 человек представляют столицу. На втором месте Белгородская область (33 участника), на третьем — Белгородская область (9 человек).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября. Цель проекта — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России. Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления «Сколково». При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации.

Конкурс «Мастера гостеприимства» проходит в несколько этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. По итогам заявочной компании, на конкурс зарегистрировались более 20 000 участников. Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса стартовал 17 января. В рамках него эксперты конкурса будут оценивать общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции.

Региональные полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель в 9 регионах России. Финал состоится в апреле 2020 года и соберет 200 отраслевых специалистов. Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Лучшие проекты конкурса могут быть реализованы при поддержки Федеральной пассажирской компании, Ростуризма и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Участники также смогут выиграть бизнес-курс английского языка от школы Skyeng, обучение в школе туризма Travel Business School, поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий №1 Туту.ру, 1 миллион рублей от компании METRO Cash&Carry, сертификаты на обучение от Академии Слетать.ру, участие в выездном туре от Coral Business School и многое другое.