Рыбинск, Ярославская область, , 12:37 — REGNUM Суды в Рыбинске и Ярославле признали незаконным расположение контейнерных площадок для мусора вблизи жилых домов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мусорная площадка

В суд обратилось рыбинское управление Роспотребнадзора, которое потребовало признать незаконным приказ местного департамента ЖКХ «О согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа г. Рыбинск по адресу: ул. Волочаевская, д. 47». Согласно этому приказу площадка располагалась на расстоянии 1,7 метра от стены жилого дома.

Ситуация возникла после мусорной реформы, когда власти Рыбинска решили перенести все мусорные площадки на придомовые территории, чтобы не платить за их содержание. Например, на улице Волочаевской власти ликвидировали общую площадку для нескольких домов. По тому же пути затем попытался пойти Ярославль. Противники этих действий заявляли, что такая практика противоречит санитарным нормам. Именно в этом и заключалась суть претензии Роспотребнадзора к рыбинским властям.

Суд первой инстанции удовлетворил требования Роспотребнадзора. Судья указал на то, что контейнерная площадка должна быть не ближе 20 метров от стены жилого дома. Следовательно, приказ рыбинских властей незаконен. Департамент обжаловал это решение в областном суде, но и там получил отказ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2020 года содержание контейнерных площадок на муниципальных землях стало полномочиями местных властей. В областном бюджете на эти цели запланированы деньги.

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