Москва, , 12:31 — REGNUM Экономику РФ уничтожают, и даже самая благоприятная конъюнктура уже не значит ничего, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что рост ВВП РФ в 2019 году составил 1,3%.

«В целом происходит уничтожение российской экономики. Когда экономику уничтожают, то самая благоприятная внешняя конъюнктура не значит ничего. Кроме того, у нас практически запрещено кредитование реального сектора. Ставка рефинансирования выше рентабельности большинства отраслей, — сказал Делягин. — А во-вторых, нормативы резервирования выстроены так, что даже если какой-то банк и захочет кредитовать реальный сектор, то не сможет. Это отражено в статистике, которая показывает, что уже три года реальный сектор практически не кредитуют».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году рост российской экономики составил 2,5%.

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