Москва, , 12:29 — REGNUM Министерство обороны России выставило претензии государственному подрядчику на сумму более чем 11 млн рублей. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны РФ подало иск в арбитражный суд города Москвы 31 января 2020 года. Претензии предъявлены к ООО «Атрилор» на сумму 11 478 016,67 рублей. Подробности спора пока неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, ответчик — ООО «Атрилор» — было создано в Москве в июне 2012 года для оптовой торговли производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. Директором является Николай Абрамов (с марта 2019 года). Единственный владелец компании с августа 2019 года — Николай Родичев.

По открытым данным, компания «Атрилор» была исполнителем в 29 государственных контрактах на сумму 116 201 088 рублей и не находится в реестре «недобросовестных поставщиков».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ подало многомиллионный иск к заводу-производителю самоходных гаубиц из Свердловской области. Сумма иска составила более 111,88 млн рублей.

Артём Артеха