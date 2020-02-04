Москва, 4 февраля 2020, 12:24 — REGNUM Налоговая политика, проводимая в России, делает невозможным развитие бизнеса, хотя государство активно её поддерживает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 февраля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя новость о том, что рост ВВП РФ в 2019 году составил 1,3%.
Как отметил Делягин, в ряде регионов люди жалуются на просто «абсолютно произвольные» претензии налоговой службы.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, по первой оценке, объём ВВП за 2019 год составил в текущих ценах 109 361,5 млрд рублей.
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