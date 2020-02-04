Москва, 4 февраля 2020, 12:21 — REGNUM Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Росстата, согласно которым рост ВВП РФ в 2019 году составил 1,3%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%.
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