Подгорица, , 12:10 — REGNUM С февраля 2020 года в Черногории вступили в силу новые акцизы на несколько марок сигарет, что вызвало рост цен на табачную продукцию.

Ритейлеры сообщили изданию Vijesti, что самые дешевые сигареты теперь можно купить за два евро. С начала года, как было объявлено, сигареты подорожали на 10 евроцентов за пачку. В 2017 и 2018 годах акцизы на сигареты выросли в три раза, что в совокупности привело к повышению цены примерно на 1,2 евро за. Это вызвало значительный рост черного рынка, когда объем легальных продаж сократился вдвое.

Напомним, что по данным статистики, в стране курит каждый третий взрослый житель.