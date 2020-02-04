Москва, , 12:09 — REGNUM Цены на нефть на фоне эпидемии коронавируса в Китае могут снизиться до 50 долларов за баррель. Об этом 4 февраля заявил управляющий партнёр Newmark Finance Игорь Соколов в эфире телеканала «Россия 24».

«Цена может снизиться ниже 50 долларов за баррель. При любом хайпе, при любой новости, которая затрагивает большие массы людей, в любом случае создаётся большой повод для спекуляций, и настроения на рынке создают почву для стремительного снижения цен», — заявил Соколов.

В настоящее время цена за баррель достигла 54,7 долларов — это минимум с 2018 года.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что физический спрос на нефть в Китае рухнул примерно на 3 млн баррелей в сутки. Данный объём составляет почти 20% от среднего потребления топлива в стране — речь идёт о крупнейшем обвале спроса с момента кризиса 2008 года и самом резком с 11 сентября 2001 года.