Москва, , 12:05 — REGNUM Новые положения нового законопроекта о возврате просроченных долгов очень актуальны и связаны с развитием общества, его различных сфер, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк, комментируя возможную работу коллекторов под «цифровыми» псевдонимами.

«В настоящее время идёт работа над новым законом «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц». Однако за прошедший год немало было изменений, связанных с данной деятельностью, с деятельностью по взысканию долгов коллекторами.

Так, законопроект предлагает «замаскировать» сотрудников банка и коллекторских агентств, предлагая право не предоставляться, не называть полное ФИО, при осуществлении звонков должникам. Вместо этого, будут использоваться специальные цифровые псевдонимы.

Мир цифровых технологий не стоит на месте, и в настоящее время можно найти сотрудника, звонившего недобросовестному гражданину-должнику. Нередко данным сотрудникам поступают угрозы, а некоторые осуществляются в реальности.

В целях безопасности взыскателей-коллекторов, данные положения, скорее всего, будут включены в новый закон «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц».

Поскольку, для сотрудников коллекторских агентств, напоминание должникам об их долгах, является лишь должностной обязанностью и никаких личных целей или неприязни они не преследуют», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, специальные идентификаторы предложено раздать коллекторам, что позволит им скрыть свои имена от должников. Об этом говорится в новой версии законопроекта о возврате просроченных долгов.

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