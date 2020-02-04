Тбилиси, , 12:03 — REGNUM Рекордное количество иностранных туристов в январе 2020 года зафиксировала Национальная администрация туризма Грузии. Статистические данные 4 февраля опубликованы на странице организации в соцсети Facebook.

Всего, согласно представленным данным, в первый месяц текущего года Грузию посетили 523 689 иностранных граждан, что на 19% больше, чем за январь 2019 года. Из них в качестве туристов прибыли 363 614, что больше прошлогодних показателей на 18,9%.

Сообщается, что чаще всего Грузию посещают жители Азербайджана (рост в январе на 34,9%), Армении (+ 17,5%), России (+ 1,1%) и Турции (+ 16,6%).

Напомним, летом 2019 года прямые рейсы из России в Грузию были отменены из-за протестных антироссийских акций, которые проходили в Тбилиси.