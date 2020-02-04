Тбилиси, , 11:26 — REGNUM Грузия, в частности же, ее дипломатическое представительство недостаточно активно работает с властями Казахстана по привлечению транзитных грузов этой страны в свой транспортный коридор.

К такому заключению пришли исследователи грузинской организации «Центр по исследованию транспортных коридоров Грузии», которые также определяют и другие препятствующие увеличению грузопотока факторы. Информация опубликована на странице организации в соцсети Facebook.

По данным экспертов грузинского центра, перевозки грузов по Казахской железной дороге ежегодно растут, и если суммарный показатель импорта и экспорта в 2016 году составлял 121,4 млн тонн, то в 2017 году он увеличился до 128,1 млн, а в 2018 году достиг 136,1 млн тонн. Причем, 99,4 млн тонн грузов, перевезенных в 2018 году, были экспортные грузы, а это составляет 73% от общего объема перевозок.

85,9 млн грузов, или 63% всего экспорта и импорта приходится на Россию, через которую эти грузы также направляются в европейские страны. Что касается остальных грузов, 20% направляется в Узбекистан, 10% — в Китай, 4% — в Киргизию, 1% — в Туркмению, 1% — через казахские порты идет в Азербайджан и еще 1,6 млн тонн, или 1% всех грузов, также через казахские порты, проходит по транспортному коридору Грузии.

Грузинские эксперты в низком показателе грузооборота с Грузией видят и политический фактор. «При возникновении в Казахстане крупных грузопотоков Россия прибегнет к упреждающим действиям с целью завладения грузопотоком», — поясняют они.

Еще один тормозящий фактор эксперты усматривают в неразвитости инфраструктуры грузинских портов, в частности терминалов.

«Естественно, с точки зрения привлечения из Казахстана дополнительных грузов одним из препятствующих факторов станет остановка строительства порта Анаклия», — заключают грузинские эксперты.

Как известно, правительство Грузии расторгло договор с Консорциумом развития Анаклии, одним из учредителей которого был банкир Мамука Хазарадзе и обвинило его в невыполнении обязательств по привлечению финансирования и инвестиций в этот проект. Согласно официальной информации, правительство объявит новый тендер и определит новую компанию, которой будет поручено осуществление проекта. Оппозиция и сам Хазарадзе уверены, что правительство Грузии не собирается строить порт Анаклия и лишь тянет время и ищет поводы, чтобы окончательно провалить его. За действиями грузинских властей их оппоненты усматривают интересы России и считают, что нынешнее правительство Грузии выполняет указания из Москвы.

Подобная пропагандистская кампания грузинской оппозиции уже вызвала негативные реакции со стороны законодательных и исполнительных властей США, представители которых за последние дни сделали немало заявлений и направили правительству Грузии ряд писем, где в числе других нежелательных моментов отметили и приостановку строительства Анаклии. Интерес к появлению на Черноморском побережье Грузии нового глубоководного порта в Вашингтоне достаточно высок, о чем не раз заявляли официальные представители США.