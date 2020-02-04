Токио, , 11:30 — REGNUM Готовящийся к своему дебюту рестайлинговый компактный кроссовер Suzuki Hustler будет собираться под маркой Mazda и получит наименование Flair Crossover. Об этом сообщается на сайте FineAuto.

Flair Crossover получил небольшие изменения в дизайне. Здесь можно выделить модернизированные бампера. Так, передний бампер немного изменил свою форму, а у заднего появились квадратные выштамповки.

В линейке двигателей автомобиля имеются два агрегата. Первый — турбодвигатель производительностью 49 «лошадей», а второй — турбированный мотор мощностью 64 л. с. Оба агрегата сочетаются с вариатором.

Продажи новинки начнутся в конце февраля текущего года.

Напомним, компания Mazda в России объявила об отзыве 22 моделей CX-9, проданных с 9 по 14 мая 2019 года. Причиной отзывной кампании машин стало то, что на некоторых автомобилях протектор шин, установленных на заводе, может частично отслоиться от каркаса шин.

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