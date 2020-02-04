Екатеринбург, , 11:25 — REGNUM В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) изъяли крупную партию текстильной продукции из КНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Пассажиры не стали декларировать провозимый текстиль, нарушив закон. За последние три года это самая крупная партия товара, которую пассажиры пытаются протащить в багаже через авиатаможню — общая стоимость изъятой продукции составляет более 500 тысяч рублей, по словам правонарушителя.

«За недекларирование нарушителям грозит административный штраф до двукратной стоимости перемещаемой продукции», — заявил глава таможенного поста Дмитрий Шишкин.

Точную стоимость контрабанды выяснят специалисты. Для возврата продукции правонарушители выплатят штраф, задекларируют товар и оплатят таможенную пошлину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кольцово задержали партию старых мобильных телефонов. Женщина пыталась переправить их в багаже.

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