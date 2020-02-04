Хабаровск, , 11:21 — REGNUM Фуры с китайскими помидорами, огурцами и перцами идут на Дальний Восток. Пункты пропуска через границу в Приморье открылись для грузового автотранспорта. Пункт пропуска Покровка — Жаохэ в Хабаровском крае откроется 7 февраля.

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По данным Уссурийской таможни, в Приморском крае с 3 февраля границу пересекли 58 фур, груженых овощами. В штатном режиме работают пункты пропуска «Пограничный», «Полтавка», «Краскино». Фуры уже доставили в Приморье 1700 тонн свежих овощей. В таможне утверждают: никаких предпосылок к закрытию грузовых направлений нет.

По данным ИА Хабаровский край сегодня , в Хабаровский край после закрытия границы китайские овощи не поступают. В январе поступали небольшие партии продуктов из Южной Кореи и Таиланда.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае не исключают временного дефицита помидоров, огурцов и перцев в связи с закрытием границы с Китаем.