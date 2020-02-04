Великий Новгород, , 11:10 — REGNUM В Новгородской области в 2019 года объёмы работ в сфере строительства составили 14,2 млрд рублей — это всего 52,4% к уровню 2018 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в Новгородстате.

Объёмы жилищного строительства при этом выросли: всего введено в действие 1512 жилых домов, из которых большинство — 1493 строения — построили сами жители. Всего введено в строй 277,8 тыс. кв метров жилья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Новгородской области было введено в строй 264,4 тыс. кв метров жилья.

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