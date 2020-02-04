Нур-Султан, , 11:09 — REGNUM Перспективы развития экономики Казахстана в контексте распространения коронавируса обсудили президент республики Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Аскар Мамин, сообщили 4 февраля в пресс-службе главы государства.

Собеседники обсудили текущее состояние экономики Казахстана с учетом складывающейся конъюнктуры на мировых рынках, определяемой проблемой распространения коронавируса. Токаев поручил принять оперативные меры для сохранения роста экономики и реализации планов реформ.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов заявил, что некоторые предприниматели объясняют повышение цен на китайские товары закрытием границы. Министр заявил, что для товаров граница открыта.

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