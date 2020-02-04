Томск, , 11:02 — REGNUM На подготовку и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне бюджет Томской области направит более 204 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 февраля в администрации региона.

В частности, свыше 71 млн запланировано в 2019—2020 году на поддержку ветеранов и вдов участников войны, в том числе 22 млн — на ежемесячные и единовременные денежные выплаты инвалидам, ветеранам войны и вдовам умерших участников войны.

На дополнительное оздоровление ветеранов выделено более 19 млн рублей, 30 млн — на ремонт жилья ветеранов, на ежемесячные выплаты и компенсации по оплате коммунальных услуг инвалидам и участникам войны.

В 2019 году Томская область выделила свыше 100 млн рублей на приведение в порядок мемориальных объектов и воинских захоронений.

На культурно-просветительские и патриотические мероприятия в 2019 — 2020 годах Томская область потратит 32 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, баннеры к 75-летию Победы появились на ветхих сараях в Нижнем Новгороде.