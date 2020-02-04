Москва, , 10:54 — REGNUM Компания ФосАгро присоединилась к Социальной хартии российского бизнеса РСПП. Настоящее время к хартии присоединились 267 организаций с общей численностью более 6 млн. работников. Присоединение к хартии говорит о приверженности компании принципам ответственной деловой практики в части взаимоотношений работника с работодателем, институтами гражданского общества, властными структурами, местным сообществом, а также в области экологической безопасности.

ООН подтвердила, что Социальная хартия российского бизнеса соответствует принципам Глобального договора ООН. ФосАгро в числе 36 мировых компаний удостоена статуса LEAD как один из наиболее участников Глобального договора.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» член Бюро Правления, первый заместитель председателя Комитета по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию РСПП Андрей Гурьев отметил сославшись на дебаты прошедшего в январе Всемирного экономического форума в Давосе, что в мире созрело понимание, что устойчивое развитие — это необходимое условие благополучия будущих поколений. Программа устойчивого развития ООН до 2030 года содержит 17 целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты, гендерное равенство, качественное образование, ответственное потребление и др. Каждая цель содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет. Для их достижения необходимы совместные усилия правительств, гражданского общества и бизнеса. Цели устойчивого развития ОН легли в основу 12 национальных проектов, утвержденных Указом Президента РФ .

«Бизнес-практика показывает, что ESG-факторы становятся всё более важными и при принятии инвестиционных решений: инвесторы по всему миру осознали, что соответствие лучшим ESG-практикам служит надежным индикатором способности компаний обеспечивать устойчивый рост и доходность инвестиций. Присоединение к Социальной хартии российского бизнеса является формализацией ответственного подхода нашей компании к работе в области ESG. Это важная инициатива РСПП, широкая поддержка которой российским бизнесом подчеркивает, что в нашей стране принципам устойчивого развития уделяют все большее внимание», — отметил Андрей Гурьев.

Он также подчеркнул, что ФосАгро, являясь лидером по суммарным поставкам всех видов минеральных удобрений российским аграриям, гарантом российской и мировой продовольственной безопасности осознает свою особую ответственность перед обществом. Координацией работы компании на этом направлении занимается созданный в мае 2019 года Комитет Совета директоров ПАО «ФосАгро» по устойчивому развитию, который возглавила Ирина Бокова, независимый член Совета директоров, экс генеральный директор ЮНЕСКО. ФосАгро поддерживает экологические инициативы ведущих международных и индустриальных ассоциаций. Так, ФосАгро выступает партнером ЮНЕСКО и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН в реализации проектов в области создания и продвижения зеленых технологий, защиты почв и популяризации эффективных технологий управления урожаем.

«Наши экологичные удобрения, используемые фермерами в 102 странах мира, не содержат концентраций токсичных веществ и обеспечивают безопасность производимой сельхозпродукции. Именно поэтому стремление внести вклад в достижение ЦУР обозначено в качестве ключевого приоритета Стратегии развития Группы ФосАгро до 2025 года. В целом, наша компания ежегодно направляет на благотворительные и социальные проекты порядка 2,5 млрд рублей, а на охрану окружающей среды — свыше 8 млрд», — прокомментировал Андрей Гурьев.

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