Хабаровск, , 10:53 — REGNUM Арбитраж Хабаровского края частично удовлетворил иск федерального казённого учреждения «Дирекция космодрома Восточный» к строителям. Сумма требований с 5,298 млрд рублей была снижена до 301,59 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно — строительное управление №6» в пользу Федерального казённого учреждения «Дирекция космодрома Восточный» долг в сумме 301 595 129 руб. 95 коп», — отмечается в решении суда.

Помимо этого, подрядчика обязали в 30-дневный срок со дня вступления в законную силу решения суда передать пакет документов, в том числе перечень организаций, которые участвуют в производстве строительно-монтажных работ, «с указанием контрактов, видов выполняемых ими работ», оригиналы рабочих чертежей на строительство, оригиналы разных сертификатов и техпаспортов на материалы, конструкции и изделия.

Первоначальная сумма иска составляла 5 298 486 093 рубля 87 копеек. Третьими лицами в деле участвовали «Роскосмос», АО «Ланит-Партнер».

Напомним, строительство космодрома в Приамурье начинало ФГУП «Дальспецстрой», которое с 2015 года было фигурантов многочисленных скандалов. Экс-глава предприятия был осуждён за многомиллиардные хищения на 12 лет лишения свободы. Первый пуск с космодрома совершили в апреле 2016 года. На сегодня идёт строительство второй очереди.

В ноябре 2019 года президент России Владимир Путин раскритиковал ситуацию на «Восточном», отметив, что там воруют и воруют сотнями миллионов. За время стройки было возбуждено свыше 120 уголовных дел, а было украдено более 11 млрд рублей.

Выбор Рогозина: об обысках, долгах и активах подрядчика космодрома