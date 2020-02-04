Хабаровск, , 10:53 — REGNUM В связи с тем, что граница с Китаем на Дальнем Востоке закрыта, власти Хабаровского края не исключают временного дефицита определенных групп овощей. Это помидоры, огурцы, сладкие перцы, которые в регион поставляются преимущественно из Китая. По остальным позициям никакого дефицита в регионе не ждут.

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Министр сельского хозяйства региона Александр Шкурин в интервью региональной телекомпании «Губерния», сообщил, что для недопущения дефицита и роста цен власти края намерены заключить договоры на поставку свежих овощей с другими поставщиками. Сейчас половина предприятий края поставляет из Турции фрукты. Достигнута договоренность о том, что будут поставляться и овощи — те же помидоры, огурцы и перцы. По остальным позициям — картофель, капуста, свекла, морковь — изменения цен не произошло, дефицита нет.

В настоящее время, как отмечает региональное ИА «Хабаровский край сегодня» , с хабаровских прилавков практически исчезли дешевые китайские овощи. «Астраханские» и «голландские» кабачки и баклажаны продают по 330—400 рублей за кило, помидоры и огурцы по 330—350 рублей, перцы по 400—450.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Хабаровского края намерено не допустить необоснованного роста цен на овощи и сотрудничает в этом направлении с УФАС. Резкий рост цен на помидоры и огурцы отмечается в Якутии, но дефицита этих овощей нет.