Москва, , 10:50 — REGNUM Темпы реализации Адресной инвестиционной программы (АИП) Москвы будут увеличиваться. Об этом сообщил вице-мэр столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Его комментарий размещён на сайте Стройкомплекса Москвы.

Бочкарёв рассказал, что была рассмотрена АИП на три года объёмом 3 трлн рублей. По его словам, стоит задача нарастить темп.

«Поэтому штурм всех высот, которые мы себе наметили, будет продолжаться и усиливаться. Бросим в работу все наши ударные силы», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, новый глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев перечислил приоритеты в своей работе. По его словам сохранится полная преемственность направления деятельности предыдущего руководителя Марата Хуснуллина, назначенного вице-премьером правительства России.