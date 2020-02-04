Сеул, , 10:51 — REGNUM В 2019 году объём продаж магазинов беспошлинной торговли (Duty Free) Южной Кореи превысила отметку в 20 трлн вон (~$16,84 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской ассоциации магазинов беспошлинной торговли (Korea Duty Free Association).

Согласно опубликованным данным, в прошлом году объём продаж магазинов беспошлинной торговли Южной Кореи составили 24,85 трлн вон (~$20,92 млрд), что на 31,1% больше, чем в 2018 году.

Известно, что 83% от продаж или 20,8 трлн вон (~$17,51 млрд) пришлись на иностранцев, а 4,45 трлн вон (~$3,74 млрд) — на граждан страны.

В прошлом году южнокорейские Duty Free посетили 20,01 млн человек, что на 9,9% больше, чем годом ранее. Однако число покупателей-корейцев сократилось на 5%, до 28,42 млн человек.