Москва, , 10:28 — REGNUM Если МВФ даст соответствующую команду, то Банк России сразу же начнет девальвацию рубля, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Предсказать политику Центрального банка невозможно, — посетовал он. — Там есть несколько факторов, которые не вычисляются. Первый фактор — это указания МВФ. Даст МВФ команду девальвировать рубль и его сразу же начнут девальвировать. Это первое. Когда в мировой экономике у долларовой системы были проблемы с ликвидностью, Центробанк девальвировал рубль, чтобы ускорить отток капитала. А когда ФРС начала снова начала печатать деньги, то есть решила проблему с ликвидностью, то Центробанк начал играть в carry trade. Второй фактор — это коммерческие интересы. Это экспертное оценочное суждение и предположение, но проблема заключается в том, что обычно программы типа carry trade они где-то на год».

Сейчас, как полагает Хазин, эти программы должны закончиться и должен начаться переход к другой системе, которая построена на валютных спекуляциях, то есть на девальвации рубля.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хазин предположил, что в 2020 году мировой тенденцией, скорее всего, будет укрепление доллара.

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