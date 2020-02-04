Москва, 4 февраля 2020, 10:24 — REGNUM В 2020 году мировой тенденцией будет укрепление доллара, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минэкономразвития РФ понизило годовой курс доллара с 65,7 рублей за доллар до 63,9 рублей.
Как полагает Хазин, скорее всего, рубль по итогам года опустится до уровня 67 рублей за доллар.
Напомним, как ранее сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Минэкономразвития, в 2020 году курс доллара к рублю опустится с 65,7 рубля за доллар до 63,9 рублей.
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