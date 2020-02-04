Москва, , 10:24 — REGNUM В 2020 году мировой тенденцией будет укрепление доллара, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 4 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минэкономразвития РФ понизило годовой курс доллара с 65,7 рублей за доллар до 63,9 рублей.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я уже говорил, что, скорее всего, в этом году политика carry trade сменится на политику валютных спекуляций, — сказал Хазин. — Есть несколько причин, и главная из них состоит в том, что поскольку началась болтанка на рынках, то это почти неминуемо ведет к усилению доллара. Потому что все игроки выходят в наиболее ликвидный актив — доллар. То есть мировая тенденция будет на укрепление доллара. А зачем идти против мировой тенденции? Они (Минэкономразвития — прим. ИА REGNUM) в своем прогнозе подтверждают текущую тенденцию. А я думаю, что она сменится».

Как полагает Хазин, скорее всего, рубль по итогам года опустится до уровня 67 рублей за доллар.

Напомним, как ранее сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Минэкономразвития, в 2020 году курс доллара к рублю опустится с 65,7 рубля за доллар до 63,9 рублей.

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