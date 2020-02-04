Чебоксары, , 09:50 — REGNUM В деле о банкротстве «Чувашкредитпромбанка», оставшегося без лицензии в ноябре 2019 года, — новые скандальные подробности. В банке, где существенную долю имела республика через региональный минюст, после инвентаризации обнаружили сделки с признаками фиктивности и «не имеющие экономического смысла», ссуды «ограниченному кругу физических лиц» и сделки, «имеющие признаки вывода активов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ходе обследования финансового состояния кредитной организации также подсчитали размер обязательств перед кредиторами. Пока это 155 963 000 рублей.

«По результатам анализа финансового состояния временной администрацией установлено, что размер кредитных обязательств АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО на дату отзыва лицензии составляет 3 976 325 тыс. руб., величина обязательств банка превышает величину его активов на 347 860 тыс. рублей», — отмечается в материалах дела.

Во время инвентаризации временная администрация выявила сделки, «имеющие признаки вывода активов, в том числе приобретение услуг, имеющих признаки нецелесообразности, отчуждение недвижимого имущества и заключение связанных сделок, не имеющих экономического смысла, на заведомо невыгодных для банка условиях, замещение высоколиквидных активов на заведомо невозвратные кредиты, имеющие признаки фиктивных».

Помимо этого, были обнаружены сделки с индивидуальными предпринимателями на поиск и привлечение клиентов, которые практически не ведут хозяйственную деятельность, «с последующим обналичиванием денежных средств, выплаченных им, через кассу банка». С 8 октября 2018 года по 7 ноября 2019 года по этой схеме было перечислено 106,181 млн рублей.

Банк также выдавал необеспеченные ссуды на индивидуальных условиях «ограниченному кругу физических лиц». Ссуды составляли от 2,9 до 5,2 млн рублей, цели кредитования — личные нужды, но документы, которые подтверждали «платёжеспособность заёмщиков», отсутствуют. По подобным сделкам ущерб банку уже составил 218,309 млн рублей.

«Выявлены сделки, связанные с недвижимым имуществом и направленные на снижение объёма активов путём отчуждения недвижимого имущества», — отмечается в материалах дела.

Временная администрация также считает, что банк совершил «связанные друг с другом заведомо невыгодные сделки, в результате которых источником погашения кредитов, выданных заёмщику, являются не собственные ресурсы заёмщика, а денежные средства банка, предоставленные другому юридическому лицу в виде арендных платежей». Ущерб от таких сделок — 49,6 млн рублей.

В преддверии отзыва лицензии в банке, по данным временной администрации, «совершены заведомо невыгодные сделки по продаже недвижимости лицам, аффилированным с руководством банка». По сделкам дебиторская задолженность гасилась не средствами клиента, а деньгами банка, полученными в качестве платежей за аренду. Ущерб в этих эпизодах составил 28,734 млн рублей.

Судебное заседание по банкротному иску отложено на 20 февраля 2020 года. Ранее основному акционеру банка отказали в привлечении в качестве третьего лица.

Напомним, лицензия у банка, созданного в декабре 1990 года, была отозвана 7 ноября 2019 года. Регулятор в своём сообщении уточнил, что банк, на тот момент занимавший по размеру активов в стране 258-е место, нарушал профильное законодательство, а также накопил существенную долю корпоративных кредитов низкого качества.

Основным акционером общества является АО «Волжская инвестиционная компания» (ВИК), учреждённое в Чебоксарах в 2002 году. АО на конец декабря 2018 года принадлежало 46,6%. Конечным бенефициаром «ВИК», по данным ЦБ РФ, являлись Игорь Рожков из Москвы, Артем Коржавин из Подмосковья, Александр Калинин из Владимира и министерство юстиции и имущественных отношений Чувашии. Последнему в АО принадлежит доля 49,32%. Напрямую министерству в банке принадлежало 36,29%. Также доля 5,52% была у московского ООО «Ресурсмаркет», аффилированного с Калининым, Коржавиным и Рожковым. Ещё 1,71% было в собственности у Владимира Михайлова.

На конец января 2019 года уставной капитал банка насчитывал свыше 360,026 млн рублей. Иск о банкротстве «Чувашкредитпромбанка» был подан в середине декабря 2019 года, а уже начатое дело о ликвидации банка приостановили.

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