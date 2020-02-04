Москва, , 09:50 — REGNUM Цены на нефть 3 февраля продолжили падение, обновив более чем однолетние минимумы в районе отметки $54 за баррель, целостность которой была нарушена в ходе утренних торгов 4 февраля, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Говорить о формировании дна по-прежнему рано, учитывая повышенную чувствительность рынка к новостям о коронавирусе, хотя грядущее заседание технического комитета ОПЕК+ может сдержать давление на котировки.

Поток негативных новостей, связанных с китайской эпидемией, не оставил рынку шансов на отскок. На сегодняшний день спрос на энергоносители в Поднебесной сократился уже на 20%, а независимые НПЗ страны или так называемые «самовары» урезали свою активность вплоть до 50%.

Более того, гигант Sinopec сократил производство более чем на 10%. Масла в огонь подлили заявления агентства Fitch, которое указало на угрозу затяжного избытка предложения на мировом рынке из-за падения спроса в КНР и одновременного наращивания добычи в Штатах и других странах.

4 февраля стартует двухдневное заседание технического комитета ОПЕК+, в рамках которого будут вынесены рекомендации по изменению условий действующей сделки.

Если экспортеры договорятся о дополнительном ограничении производства на 500 тыс. баррелей в сутки, это немного успокоит рынки, но вряд ли будет достаточно для полноценного восстановления, которого не стоит ожидать до тех пор, пока из Китая не начнут поступать новости как минимум о стабилизации ситуации с вирусом.

В краткосрочной перспективе в центре внимания игроков будет находиться отметка $54, утрата которой ознаменует собой новый этап в рамках медвежьего цикла, тогда как ближайшая важная цель быков проходит в районе $56», — считает эксперт.

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