Ташкент, , 09:47 — REGNUM Хокимияты (администрации) районов и городов в Узбекистане станут поручителями по кредитам для товариществ собственников жилья (ТСЖ), сообщили 3 февраля в пресс-службе Центрального банка республики.

Финансовый регулятор Узбекистана внес изменения в порядок кредитования ТСЖ коммерческими банками. В частности, дополнительным залоговым обеспечением теперь будут выступать гарантии хокимиятов.

Кроме того, банки самостоятельно смогут определять сроки кредитов, а с 2021 года и процентную ставку по кредиту. В случае невыполнения кредитных обязательств банки будут взыскивать долги с хокимиятов.

Ранее кредит на капитальный ремонт выдавался ТСЖ на срок не менее 10 лет, на благоустройство территории — на 5 лет. Ранее также запрещалось устанавливать кредиты выше основной ставки Центробанка.

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