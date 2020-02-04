Москва, , 09:46 — REGNUM Рубль последнее время торгуется именно через призму цен на нефть, поэтому снижение продолжится до тех пор, пока паника не успокоится или ее не успокоит ОПЕК+ дополнительными ограничениями по добычи, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Данные по Китаю впечатлили сырьевые рынки. КНР на 20% сократила потребление нефти, вследствие чего цена на марку Brent ушла в минус более чем на 6,5%.

Фактически коронавирус стал самой плохой новостью для экспортеров нефти и нефтепродуктов после торговой войны Китае между США.

Однако ОПЕК+ в последнее время перешел от слов к делу и начала активно влиять на ситуацию словесными интервенциями, а также проведет внеочередную встречу для принятия дополнительный мер поддержки.

Валютная пара доллар/рубль на этой неделе вероятно дойдет до отметки 64,50. В случае прорыва этого уровня произойдет среднесрочная смена тенденции, сформировавшейся в декабре 2018 года.

После пробоя уровня стоит ожидать роста пары к цели 65,50», — полагает эксперт.

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