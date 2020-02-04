Москва, , 09:45 — REGNUM В 2019 году поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в бюджет Москвы от трудовых мигрантов выросли на 5,2%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 4 февраля в департаменте финансов столицы.

По данным департамента, на 5,2% увеличились поступления НДФЛ от иностранных граждан, работающих по найму на основании миграционного патента.

«Проведение комплекса мер, направленных на легализацию рынка иностранной рабочей силы и установление обоснованного уровня налоговой нагрузки, позволили в 2019 году дополнительно привлечь в бюджет 18,3 млрд рублей», — рассказали в пресс-службе.

Отметим, что всего в 2019 году объём поступлений НДФЛ в бюджет Москвы составил 1 трлн 38,8 млрд рублей — на 10,7% больше, чем в 2018 году. Таким образом рост поступлений налога от иностранных рабочих оказался общего результата.