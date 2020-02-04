Сеул, , 09:31 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Korean Air запустит новый прямой рейс в одну из стран Восточной Европы. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, полеты по новому маршруту Инчхон — Будапешт будут осуществляться три раза в неделю (по вторникам, четвергам и субботам) с 23 мая текущего года.

Известно, что пассажирские перевозки будут осуществляться 218-местным самолётом Airbus A330−200.

Отмечается, что с 21 февраля по данному маршруту будут производиться и грузовые авиаперевозки. Перевозки будут осуществляться два раза в неделю (по пятницам и воскресеньям) самолётом Boeing 777 °F.

После запуска нового рейса маршрутная сеть Korean Air на международных направлениях увеличится до 115 городов 44 стран мира.