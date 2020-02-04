Пятигорск, Ставропольский край, , 09:11 — REGNUM Энергетики шести регионов Северо-Кавказского федерального округа получили 165 единиц новой спецтехники и автомобилей для выполнения производственных задач. На их закупку «Россети Северный Кавказ» направили более 200 млн рублей собственных средств, сообщили ИА REGNUM 4 февраля в пресс-службе компании.

Отмечается, что это первое за семь лет масштабное приобретение новой спецтехники для энергосистем СКФО. В регионы поступил транспорт для контролеров, бригадные автомобили, автовышки, которые позволят специалистам проводить ремонтно-восстановительные работы.

Автотранспорт по регионам распределили «в соответствии с территориями обслуживания филиалов и объемом отраслевых задач». Так, 52 машины переданы в самую крупную энергосистему Кавказа — Дагестан. 51 единица техники приобретена для Ставропольского филиала, 21 машина направлена в Кабардино-Балкарию, 18 единиц транспорта получили энергетики Северной Осетии, 13 машин переданы Ингушскому филиалу и 10 — в Карачаево-Черкесию.

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