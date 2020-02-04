Сеул, , 09:05 — REGNUM Банк Кореи и Центральный банк Малайзии подписали соглашение о валютном свопе на сумму 5 трлн вон (~$4,2 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей ЦБ Республики Корея.

Соглашение сроком на три года (до 2 февраля 2023 года) может быть продлено по взаимному согласию.

Впервые представители двух стран подписали соглашение о валютном свопе в октябре 2013 года. В январе 2017 года соглашение было продлено еще на три года.

Известно, что Южная Корея подписала соглашения о валютном свопе с Малайзией, Канадой, Швейцарией, Китаем, ОАЭ, Австралией и Индонезией.

«Мы надеемся, что данное соглашение поспособствует развитию двусторонней торговли и укреплению двустороннего сотрудничества в сфере финансов», — сообщил представитель Банка Кореи.

Валютный своп — это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами валютирования.