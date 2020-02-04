Москва, , 09:08 — REGNUM Специальные идентификаторы предложено раздать коллекторам, что позволит им скрыть свои имена от должников. Об этом говорится в новой версии законопроекта о возврате просроченных долгов, сообщает 4 февраля РБК.

Два участника рабочей группы по законопроекту и представитель Минюста подтвердили изданию, что сотрудникам банков и коллекторских агентств хотят позволить пользоваться цифровыми идентификаторами. В настоящее время закон о взыскании (230-ФЗ) обязывает называть своё полное имя тем, кто работает с должниками.

Идентификаторы такие сотрудники будут получать от работодателей, последние будут отвечать и за соответствие кода и конкретного работника. Представители рынка пояснили, что такая инициатива связана со случаями агрессии должников по отношению к сотрудникам call-центров. При этом люди, которые совершают звонки, не имеют отношения к санкциям в отношении должников.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на начало 2020 года средняя просроченная задолженность экономически активного жителя России составила 18−20 тысяч рублей. Это примерно в шесть раз больше, чем десять лет назад.

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