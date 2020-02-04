Нур-Султан, , 08:46 — REGNUM Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев прокомментировал ожидающиеся переговоры с представителями белорусской госкомпании «Балнефтехим» по вопросу поставок нефти.

«Наша позиция — диверсификация поставок, министерство занимается организацией политики», — цитирует его ТАСС.

По его словам, министерство организовывает сторонам встречи с ресурсодержателями. В настоящее время прорабатывается соглашение о сотрудничестве двух стран в данной сфере, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Минск не устраивают российские условия поставок нефти, поэтому он ищет других дополнительных поставщиков, в числе которых — Казахстан.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству подписать соглашение с Казахстаном о поставке нефти.

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