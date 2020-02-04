Сеул, , 08:47 — REGNUM В январе 2020 года в Южной Корее индекс потребительских цен вырос на 1,5%, до 105,79 пунктов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

По их словам, темпы роста индекса стали самыми высокими за последние 14 месяцев.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость сельскохозяйственной, животноводческой и рыбной продукции увеличилась на 2,5%, овощей — на 15,8%. В частности, стоимость пекинской капусты выросла на 76,9%, редьки — на 126,6%, листового салата — 46,2%.

Стоимость промышленных товаров также увеличилась на 2,3%, нефти — на 12,4%. Стоимость коммунальных услуг сократилась на 0,5%, аренды — на 0,2%, однако стоимость электроэнергии, воды и газа, напротив, увеличилась на 1,5%.

Напомним, что в 2019 году темпы роста индекса потребительских цен в Южной Корее составил 0,4%, что является самым низким показателем с 1965 года.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цены на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.

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