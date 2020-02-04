Курган, , 08:34 — REGNUM Жителям Зауралья необходимо разрешить лов рыбы сетями на озёрах, не предоставленных в аренду рыбопользователям. Об этом заявил председатель комитета Курганской областной думы по аграрной политике и природным ресурсам Владимир Остапенко.

Сейчас любительское рыболовство с использованием жаберных сетей в Уральском федеральном округе разрешается в Свердловской области, ХМАО и ЯНАО. Курганская область, — край озёр, которые кормят население — а также Челябинская и Тюменская, оказались вне закона.

«Давайте людей спросим, чего они хотят. Я уверен, что население выскажется за разрешение ловли рыбы сетями, сейчас это запрещено. Посмотрите, сколько рыбы гибнет на озерах», — призвал коллег парламентарий.

Депутаты поддержали Владимира Остапенко. Директор департамента АПК Курганской области Владимир Архипов предложил от имени главы региона Вадима Шумкова внести предложение о включении Курганской области в постановление правительства РФ «Об особенностях оборота и применения жаберных сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ».