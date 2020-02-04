Курган, 4 февраля 2020, 08:34 — REGNUM Жителям Зауралья необходимо разрешить лов рыбы сетями на озёрах, не предоставленных в аренду рыбопользователям. Об этом заявил председатель комитета Курганской областной думы по аграрной политике и природным ресурсам Владимир Остапенко.
Сейчас любительское рыболовство с использованием жаберных сетей в Уральском федеральном округе разрешается в Свердловской области, ХМАО и ЯНАО. Курганская область, — край озёр, которые кормят население — а также Челябинская и Тюменская, оказались вне закона.
Депутаты поддержали Владимира Остапенко. Директор департамента АПК Курганской области Владимир Архипов предложил от имени главы региона Вадима Шумкова внести предложение о включении Курганской области в постановление правительства РФ «Об особенностях оборота и применения жаберных сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ».