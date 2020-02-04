Амстердам, , 08:28 — REGNUM В 2019 г. в голландской части Северного моря новых месторождений нефти и газа обнаружено не было. Об этом 3 февраля пишет газета Financieele Dagblad, ссылаясь на данные Нидерландской организации прикладных научных исследований.

Если и в ближайшие годы в Северном море не будут найдены новые месторождения, то после прекращения добычи газа в северной провинции Гронинген, намеченной на 2022 г., Нидерландам придётся увеличить импорт газа.

В настоящий момент работы по поискам нефтяных и газовых залежей в Нидерландах слишком затратны для международных компаний. Голландские власти пытаются заинтересовать их с помощью налоговых льгот. Однако соответствующий закон ещё не одобрен парламентом.