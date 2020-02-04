Нур-Султан, , 08:14 — REGNUM Недобросовестностью предпринимателей объясняется повышение цен на некоторые китайские товары в Казахстане. Об этом 4 февраля заявил министр торговли и интеграции республики Бахыт Султанов на заседании правительства.

По его словам, некоторые бизнесмены стали повышать стоимость товаров, объясняя свое поведение закрытием границы с КНР. Министр пояснил, что стороны не прекращали обмен товарами, как из Казахстана в Китай, так и в обратном направлении.

«Это лишь недобросовестное поведение бизнеса, использующего данный предлог для повышения цен», — добавил Султанов. Он также попросил потребителей, столкнувшихся с подобным случаем, обращаться в министерство.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что государственную границу с Китаем пересекают транспортные грузы и официальные делегации.

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