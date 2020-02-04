Москва, , 08:13 — REGNUM Торги по нефти 3 февраля завершались снижением. Баррель нефти марки Brent подешевел на 4,36%, до $54,12 на фоне падения спроса на нефть в Китае на 3 млн баррелей в сутки из-за распространения коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

По информации Bloomberg, ОПЕК+ планирует провести 4−5 февраля внеочередное заседание технического комитета. Ранее планировалось, что заседание состоится перед мартовской встречей министров ОПЕК+.

Есть мнение, что участники встречи будут обсуждать снижение лимитов на добычу нефти, чтобы поддержать цены.

Сегодня, 4 февраля, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе на 1,06%. Цена растет, так как индекс Shanghai Composite вышел в плюсе после вчерашнего падения на 8%.

Хорошим знаком для нефтяного рынка станет повышение цены выше $58. На данный момент баррель Brent стоит $57,72.

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