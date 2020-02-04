Москва, , 08:10 — REGNUM Торги на Мосбирже 3 февраля открылись ростом по иностранным валютам на фоне падения цен на нефть и падения мировых фондовых индексов. Китайские финансовые рынки открылись после длительных выходных резким падением. Индекс Shanghai Composite потерял около 8%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль недолго находился под давлением. С уровня 64,10 курс доллара началась коррекционная фаза вслед за защитными активами (золото и йена). Рубль частично отыграл потери у иностранных валют проигнорировав падение нефтяных котировок.

Баррель нефти марки Brent подешевел на 4,36%, до 54,12 на фоне падения спроса на нефть в Китае на 3 млн баррелей в сутки из-за распространения коронавируса.

Торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,30%, до 63,72 руб., евро/рубль — на 0,63%, до 70,42 руб., фунт/рубль — на 1,89%, до 82,79 руб.

Рубль укрепился на 1,89% к фунту. Британец обвалился на Форекс на комментариях премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он заявил о том, что Великобритания не будет стремиться заключить с ЕС хоть какое-нибудь торговое соглашение, соглашение должно удовлетворять пожеланиям британской стороны.

Сегодня, 4 февраля, на торгах в Азии индекс Shanghai Composite торгуется в плюсе на 0,81%. Brent торгуется в плюсе на 1%. Ситуация на фондовых рынках стабилизировалась, несмотря на продолжение роста заразившихся пневмонией в Китае.

Нефть и китайские индексы торгуется в плюсе. У рубля достаточно положительных факторов для восстановления потерь. От пары доллар/рубль ожидается снижение до 63,35 руб.

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